Sam-Salernitana 2-0 | Meulensteen e Curto proiettano i blucerchiati verso la salvezza

In un Ferraris infiammato, la Salernitana di Sam si ferma a zero, mentre la Salernitana di Meulensteen e Curto porta i blucerchiati verso la salvezza con un 2-0 deciso. I padroni di casa sperano ancora, grazie alle giocate degli olandesi e all’ex Como, che fanno sognare la tifoseria. Evani commenta: “Siamo passati dalle lacrime alla soddisfazione”, dimostrando come il calcio possa regalare emozioni imprevedibili e speranze ritrovate.

I padroni di casa si impongono per due reti a zero sui campani e vedono la permanenza in B: decisivi in un Ferraris incandescente l'olandese e l'ex Como. Evani: “Siamo passati dalle lacrime alla soddisfazione”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sam-Salernitana 2-0: Meulensteen e Curto proiettano i blucerchiati verso la salvezza

In questa notizia si parla di: salernitana - meulensteen - curto - proiettano

Sampdoria-Salernitana 1-0. Gol di Meulensteen | Aggiornamenti - Una serata emozionante al Ferraris, con oltre 31.000 tifosi che hanno vibrato per la vittoria della Sampdoria contro la Salernitana.

La Ternana ha perso, l’Entella è matematicamente promossa in Serie B; Sampdoria, contro la Salernitana con Coda e Sibilli in attacco; La Sampdoria batte l’Ascoli in rimonta, al Ferraris finisce 2-1. Gol di Kasami e De Luca.

Sampdoria-Salernitana 2-0: buona la prima nella bolgia, a segno Meulensteen e Curto - La Sampdoria vince e annulla il vantaggio dei campani per la posizione di classifica, all'Arechi basterà non perdere con due goal di scarto. Si legge su genovatoday.it