Salvataggio al Parco di Monza Germano impigliato dall’amo Gev teleguidano la manovra

Un episodio di coraggio e prontezza al Parco di Monza: un germano reale rimasto incastrato da un amo da pesca è stato salvato grazie all’intervento tempestivo delle Guardie Ecologiche Volontarie, guidate dall’esperienza del teleguidato. La segnalazione di un passante si è rivelata fondamentale, dimostrando ancora una volta quanto la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa fare la differenza. La vicenda sottolinea l’importanza di tutelare la fauna e mantenere puliti e sicuri i nostri spazi verdi.

L’allerta lanciata da un passante che si trovava nei pressi nel laghetto dei Giardini Reali, al Parco di Monza, ha rappresentato la salvezza per l’esemplare femmina di germano reale protagonista di questa vicenda. Tutto è accaduto durante la mattina del 10 giugno, quando le Gev (guardie ecologiche volontarie) hanno ricevuto la segnalazione, da parte di un cittadino, di un’anatra rimasta incastrata col becco a un amo da pesca, all’interno del laghetto. Le Gev hanno dunque dato indicazione all’uomo su come intervenire tempestivamente e in sicurezza con l’aiuto di una canna di bambù. L’anatra è stata così salvata e rimessa in libertà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Salvataggio al Parco di Monza. Germano impigliato dall’amo. Gev teleguidano la manovra

In questa notizia si parla di: parco - monza - germano - salvataggio

Paura al parco di Monza, coltello alla gola e rapina a una donna in pieno giorno: "È sotto choc" - Una piacevole pausa pranzo al Parco di Monza si trasforma in un incubo per una donna di 50 anni, aggredita in pieno giorno.

Salvataggio al Parco di Monza. Germano impigliato dall’amo. Gev teleguidano la manovra; Mamma germano con i suoi 11 anatroccoli in una strada trafficata di Milano.

Salvataggio al Parco di Monza. Germano impigliato dall’amo. Gev teleguidano la manovra

Riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.