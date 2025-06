Saluto romano e striscione fascista in un liceo a Roma la preside riapre gli scrutini | Abbiamo abbassato il voto di condotta I docenti | Inquietante sottovalutazione del significato storico

Una scena inquietante scuote il cuore dell'istruzione a Roma: trentuno studenti, in un liceo della capitale, si immortalano con il saluto romano e uno striscione fascista, suscitando sdegno e preoccupazione. La preside, riaprendo gli scrutini, annuncia di aver abbassato il voto di condotta, una decisione che appare come una sottovalutazione del grave significato storico di quegli atti. Una fotografia che mette in discussione i valori della nostra societĂ .

Una fotografia shock che ha fatto il giro dei media nazionali: trentuno maturandi di un liceo di Roma, immortalati a petto nudo nel cortile dell'istituto mentre eseguono il saluto romano davanti a uno striscione con caratteri di stampo fascista. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: saluto - romano - striscione - fascista

Saluto romano a Genova: procura apre inchiesta, oggi il corteo antifascista - La Procura di Genova ha avviato un'inchiesta sul saluto romano effettuato da circa 150 esponenti di estrema destra durante la commemorazione di Ugo Venturini, militante del Msi assassinato nel 1970.

Una trentina tra ragazze e ragazzi posano di fronte all'istituto di Bravetta e uno striscione con scritta in stile fascista Vai su Facebook

Saluto fascista per Acca Larentia, il Tar del Lazio annulla i Daspo per esponenti di CasaPound https://ift.tt/wypefJ3 Vai su X

Saluto romano e striscione fascista in un liceo a Roma, la preside riapre gli scrutini: Abbiamo abbassato il voto di condotta. I docenti: Inquietante sottovalutazione del significato storico; Petto nudo e saluti fascisti, così gli studenti di un liceo di Roma festeggiano la fine dell'anno scolastico; Svastiche e saluti fascisti al liceo Malpighi di Roma, la rabbia dei genitori: «Ragazzi impuniti». La preside: «Una bravata, siamo intervenuti subito».

Studenti del liceo malpighi a roma protagonisti di gesto fascista durante evento in cortile il 6 giugno - Al liceo Malpighi di Roma, 31 maturandi hanno esposto uno striscione fascista e fatto il saluto romano, suscitando reazioni dure della preside Paola Virogoso e dei docenti con sanzioni disciplinari. Scrive gaeta.it