Salerno Letteratura il programma completo di lunedì 13 giugno

Il 13 giugno si apre la terza giornata di Salerno Letteratura, un evento imperdibile in cui autori, pensatori e giovani si confrontano sul potere della parola come strumento di resistenza. Con il tema “In faccia ai maligni e ai superbi. Letteratura come contropotere”, la manifestazione, curata da Gennaro Carillo, Paolo Di Paolo e Daria Limatola, promette incontri stimolanti e spunti di riflessione che lasceranno il segno. È un’occasione unica per scoprire come la letteratura possa sfidare l’ingiustizia e l’arrogan

Terza giornata della tredicesima edizione di Salerno Letteratura, in programma fino al 21 giugno, dal tema “In faccia ai maligni e ai superbi. Letteratura come contropotere”, curata da Gennaro Carillo, Paolo Di Paolo e Daria Limatola per la Sezione Ragazzi e presidente dell'associazione Duna di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salerno Letteratura, il programma completo di lunedì 13 giugno

In questa notizia si parla di: letteratura - programma - giugno - salerno

FLiP – Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco: il programma dell'edizione 2025 - Il FLiP – Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco torna nel 2025 con un’edizione rivoluzionaria, più lunga e inaspettatamente estiva! Dal 26 al 29 giugno, la città si trasformerà in un palcoscenico vibrante di autori, letture e incontri esclusivi, segnando un nuovo capitolo nel panorama culturale locale.

Ecco il programma della seconda giornata del festival Salerno Letteratura. Oggi, #domenica 15 giugno iniziamo alle 11:00. #leggere Vai su X

Fino al 21 giugno ci troverete in Campania per la tredicesima edizione del Salerno Letteratura Festival, al quale partecipiamo con due appuntamenti. Il primo di essi, per la rassegna “Filosofia”, si intitola “Dentro Vico” ed è in programma martedì 17 giugno all Vai su Facebook

Salerno Letteratura, il programma completo di lunedì 13 giugno; Salerno Letteratura Festival 2025; D’AMICO CONFERMA LA SUA PARTECIPAZIONE AL SALERNO LETTERATURA FESTIVAL 2025: CULTURA, SOSTENIBILITÀ E TERRITORIO AL CENTRO DEL DIALOGO.

Al via la tredicesima edizione di Salerno Letteratura - Il tema di quest'anno è la letteratura come contropotere, da cui il sottotitolo del festival (tratto da De Gregori): "In faccia ai maligni e ai superbi" ... Come scrive rainews.it