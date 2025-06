Salerno barista scaccia rapinatore con la scopa | lui gli spara senza colpirlo Il video shock fa il giro del web

Una scena incredibile che ha fatto il giro del web: Emanuele, il coraggioso barista di Salerno, scaccia un rapinatore con una scopa, rischiando la vita e sfiorando un proiettile. Un gesto di grande valore che ha acceso un acceso dibattito sui social e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ma cosa ne pensa la comunitĂ di questa impresa di coraggio? La vicenda continua a far discutere e a dividere l'opinione pubblica...

- Scaccia con la scopa il rapinatore che voleva portargli via l’ incasso della giornata e, per un miracolo, riesca a schivare il proiettile sparato ad altezza d’uomo. « Ho ancora il rumore dello sparo nelle orecchie e l' odore della polvere da sparo sotto al naso », dice Emanuele, il barista di cui parlano tutti a Salerno, dove l’episodio ha innescato sui social un’ aspra polemica sulla. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Salerno, barista scaccia rapinatore con la scopa: lui gli spara senza colpirlo. Il video shock fa il giro del web

