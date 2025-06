Salernitana perso il primo tempo | ritorno decisivo all’Arechi

Dopo un primo tempo difficile, la Salernitana si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia allo stadio Arechi. La sconfitta per 2-0 contro la Sampdoria al ritorno dei playout ha acceso gli animi e aumentato la tensione: ora tutto si deciderà tra cinque giorni, quando i granata avranno il pubblico pronto a spingerli verso una rimonta che potrebbe cambiare le sorti della stagione. La sfida decisiva è alle porte: l’Arechi sarà il nostro grande alleato.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo tanto parlare, il pallone è tornato a rotolare. Ma, è tutto da rifare: la Salernitana perde il primo turno di playout in casa della Sampdoria. Ci si giocherà il tutto per tutto tra cinque giorni, esattamente venerdì 20 a casa propria. L' Arechi sicuramente si presenterà col vestito buono per incitare al massimo la propria squadra. Il risultato è di 2-0 per i blucerchiati, quasi centodue minuti di partita, due espulsioni ed una cifra imprecisata di ammoniti. L'approccio della squadra di Marino è sembrato troppo molle, nei primi venti minuti ha rischiato spesso lo svantaggio e soltanto grazie a qualche intervento del portiere ha mantenuto il risultato.