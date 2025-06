Sale il bilancio delle vittime in Israele Trump avverte Teheran | Potenza militare mai vista

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con un bilancio tragico di vittime e feriti causato dai raid missilistici iraniani. La notte ha portato distruzione e sofferenza, mentre il mondo osserva con apprensione il possibile escalation del conflitto. Donald Trump, dagli Stati Uniti, lancia un monito severo rivolto a Teheran, sottolineando la potenza militare mai vista prima. La scena è pronta a nuovi sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri regionali e globali.

Otto morti, tra cui un bambino di dieci anni, e almeno 200 feriti. È il tragico bilancio aggiornato dei raid missilistici iraniani contro il centro di Israele e l'area di Gerusalemme. La notte di attacchi ha lasciato dietro di sé edifici distrutti e famiglie spezzate, mentre cresce la preoccupazione per un conflitto che potrebbe durare a lungo. Nel frattempo, dagli Stati Uniti, Donald Trump ha lanciato un monito durissimo nei confronti di Teheran: "Se l'Iran attacca gli Usa, troverà davanti a sé la potenza inaudita del nostro esercito ", ha scritto l'ex presidente su Truth, la sua piattaforma social.

Offensiva militare senza sosta di Israele sulla Striscia: colpiti duecento obiettivi in 48 ore. Pesanti raid su una scuola che ospitava palestinesi sfollati a Gaza City. Secondo un bilancio di Hamas, le vittime sono 36. Per l'Idf, nella scuola si trovavano "terroristi di

Morti e feriti per i missili iraniani su Israele. Esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme Ovest

