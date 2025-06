Sabato sera di controlli sul litorale

Sabato sera all’insegna della sicurezza sul litorale di Sabaudia, dove i carabinieri hanno intensificato i controlli per prevenire la criminalità e combattere lo spaccio. Un intervento straordinario volto a garantire un’esperienza estiva più sicura e tranquilla per residenti e visitatori, rafforzando la tutela della circolazione stradale e il benessere collettivo. La sicurezza rimane una priorità fondamentale per tutta la comunità.

Fine settimana di controlli anche a Sabaudia dove i carabinieri hanno eseguito un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione della criminalità comune e dell’attività di spaccio, garantendo al tempo stesso maggiore sicurezza alla circolazione stradale, con particolare riferimento alle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Sabato sera di controlli sul litorale

In questa notizia si parla di: controlli - sabato - sera - litorale

Sabato 17 la Giornata contro l'ipertensione arteriosa: clinica aperta per i controlli al padiglione 8 - Sabato 17 maggio si celebra la Giornata mondiale contro l'ipertensione arteriosa, con iniziative speciali presso il padiglione 8.

L’estate sul litorale garganico si preannuncia più tranquilla rispetto agli anni passati. La Prefettura di Foggia ha infatti suggerito ai sindaci dei comuni costieri di adottare misure restrittive per disciplinare la movida e garantire un ambiente più sereno per reside Vai su Facebook

Sabato sera di controlli sul litorale; Movida sotto controllo sul litorale, un incendio e un grave incidente a Dogato; In vista dell'estate più controlli e pattuglie a piedi sul litorale crotonese, più sicurezza anche durante gli eventi.

Controlli dei carabinieri sul litorale: multe, arresti e denunce da Ostia a Fiumicino - Controlli a tappeto lungo il litorale roman da parte dei carabinieri nel fine settimana in corso. romatoday.it scrive