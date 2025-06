Russell vince in Canada su Verstappen e Antonelli Leclerc 5°

In un emozionante Gran Premio del Canada, George Russell conquista la vittoria, regalando al team Mercedes un trionfo memorabile. Per l’Italia è un giorno speciale: il talento emergente Andrea Kimi Antonelli sale sul suo primo podio, mentre Leclerc si conferma tra i protagonisti. Con Piastri e Hamilton nelle posizioni di rilievo, la corsa si conferma uno spettacolo di suspense e passione. La Formula 1 2025 si scrive ancora più appassionante, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso fino all’ultimo giro.

Primo podio per il pilota italiano. Quarto Piastri, sesto Hamilton. MONTRÉAL (CANADA) - George Russell (Mercedes) vince il Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di F1 2025. Il pilota britannico precede al traguardo Max Verstappen (Red Bull) e Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), al p.

