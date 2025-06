Russell trionfa in Canada Antonelli scrive la storia a 18 anni | al suo primo podio in Formula 1

Piacciono, regalando emozioni e momenti indimenticabili. La scena della Formula 1 si è tinta di nuovo di gloria grazie a Russell, che ha trionfato in un emozionante Gran Premio del Canada, mentre Antonelli ha scritto una pagina storica al suo debutto a soli 18 anni, salendo per la prima volta sul podio. Un weekend ricco di sorprese che ha confermato come il motorsport sia sempre pronto a sorprendere e affascinare.

Doveva essere un Gran Premio del Canada all’insegna del duello fra McLaren e Mercedes, le due scuderie attualmente più in forma, con l’inserimento del fenomeno Max Verstappen con la Red Bull. E così è andata, con il verdetto finale a favore di George Russell, una settimana fa spettatore VIP della finale del Roland Garros tra Sinner ed Alcaraz e a Montreal di nuovo nei panni che più gli. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Russell trionfa in Canada, Antonelli scrive la storia a 18 anni: al suo primo podio in Formula 1

LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: erroraccio di Leclerc, Ferrari danneggiata. Russell comanda - Benvenuti alla nostra appassionante copertura live del GP di Canada 2025 di F1! Tra emozionanti sorpassi, errori clamorosi e strategie audaci, il circuito di Montreal si anima sotto i riflettori.

