Russell sul gradino più alto del podio in Canada

George Russell ha trasformato la pole position di ieri in una vittoria memorabile al GP del Canada 2025, salendo per la prima volta sul gradino più alto del podio. Sul circuito di Montreal, il talento britannico ha dominato la gara, confermando le sue ambizioni mondiali e riempiendo di orgoglio gli appassionati italiani con il sorprendente podio di Antonelli. Una giornata che resterà impressa nella storia della Formula 1.

George Russell vince il GP del Canada della Formula 1 2025 davanti a Max Verstappen e al compagno di squadra Kimi Antonelli che centra dunque il suo primo podio in carriera in F1 riportando l'Italia nelle prime tre posizioni di una gara dopo 16 anni. Norris ha la peggio nello scontro fratricido con Piastri. Ferrari anonime con Leclerc 5° e Hamilton 6°. Russell partiva dalla pole position. George Russell ha trasformato la pole position di ieri in una vittoria che non è mai sembrata davvero in discussione, se non nei primi giri, quando Verstappen ha tentato, come visto in Spagna, di essere aggressivo per strappare la leadership della corsa.