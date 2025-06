Rupert Everett | Sono stato fatto fuori da Emily in Paris

Rupert Everett sconvolge i fan di Emily in Paris annunciando la sua assenza nella quinta stagione. L’attore, visibilmente dispiaciuto, ha rivelato di essere stato fatto fuori dal cast, scatenando discussioni tra i sostenitori e la produzione. Un colpo di scena che apre nuove intriganti prospettive sulla celebre serie, lasciando tutti con il fiato sospeso e domande sul futuro del suo personaggio.

Rupert Everett, rammaricato, ha rivelato che non sarà presente nella quinta stagione di Emily in Paris: ciò lo ha portato a discutere con la produzione.

