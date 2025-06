ruba un borsello inseguito e arrestato dalla polizia locale

di loro che stringeva ancora il borsello rubato. L’intervento rapido e deciso della polizia locale ha permesso di arrestare il ladro, restituendo il bottino alle vittime e rafforzando la sicurezza nelle strade di Napoli. Un esempio di come l’attenzione e la prontezza degli agenti possano fare la differenza nel mantenere l’ordine pubblico e tutelare i cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto Gli agenti della polizia locale di Napoli durante lo svolgimento delle normali attività di controllo sul territorio, hanno notato due soggetti che correvano mentre uno dei due teneva stretto in mano un borsello, seguiti a breve distanza da altre due persone che a gran voce gridavano di essere stati derubati. Gli agenti si sono messi all’inseguimento dei due fuggitivi riuscendo a fermare, non senza difficoltà, quello che aveva in mano il borsello, mentre l’altro si dileguava nella direzione opposta. L’uomo ha tentato con violenza di sottrarsi all’arresto, tentando di colpire gli agenti che comunque sono riusciti a bloccarlo ed a recuperare la refurtiva che veniva riconsegnata ai legittimi proprietari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it