Rozzano dai tanti volti Eccellenze e volontariato | Non c’è solo criminalità

Rozzano, una città di volti diversi e di straordinarie iniziative di eccellenza e volontariato, si trova oggi a confrontarsi con le ombre della criminalità. La comunità, stanca di subirne le conseguenze, chiede silenziosamente un cambiamento. Ma dietro questa realtà complessa, emergono anche storie di speranza e impegno che dimostrano quanto la solidarietà possa essere la chiave per un futuro migliore. È ora di riscoprire il vero volto di Rozzano.

di Massimiliano Saggese ROZZANO La città, ieri mattina, si è svegliata leccandosi le ferite dell’ennesimo fatto di cronaca che l’ha colpita. Una comunità stanca di essere vittima e ostaggio di un manipolo di pregiudicati in prevalenza stranieri – a volte alcuni sono anche irregolari – ma anche tanti italiani. Una criminalità mista, che agisce senza timore di essere punita e il cui operato è ormai sotto gli occhi di tutti. Soprattutto nelle ultime settimane i fatti di “nera“ hanno imperversato nelle pagine di cronaca. Eppure la maggioranza dei rozzanesi non ci sta. La città metropolitana reagisce, si aggiorna, si unisce: cittadini, istituzioni e associazioni lavorano insieme per cambiare le cose. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rozzano dai tanti volti. Eccellenze e volontariato: "Non c’è solo criminalità"

