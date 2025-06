Rottura definitiva e addio | la Juve sgambetta il Real Madrid

In un vortice di emozioni e decisioni cruciali, la Juventus si prepara a scrivere una pagina storica: dall’audace sgambetto al Real Madrid alle sfide sul fronte economico e strategico. Mentre il mondo del calcio osserva con attenzione, i bianconeri affrontano gli ultimi giorni di un periodo intenso, tra dubbi e nuovi sbocchi. La domanda che aleggia è: quale sarà il prossimo capitolo di questa avventura?

Sia sul fronte entrate che su quello legato alle uscite, sono giorni molto intensi per i bianconeri: le ultime dalla Catalogna A pochi giorni dall’inizio ufficiale della sua avventura al Mondiale per Club, la Juventus si interroga sul da farsi. Allo stato attuale della situazione non sono pochi i dubbi che stanno calamitando l’attenzione mediatica in casa bianconera. La ricerca del nuovo DS e le indiscrezioni riguardanti i nuovi possibili affari ancora in essere ne sono una testimonianza più che tangibile. (LaPresse) – Calciomercato.it Rispetto ad altre big, però, la ‘Vecchia Signora’ appare ancora piuttosto frenata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it