Rottamazione Quinquies 2025 | il Governo valuta nuove opportunità per i contribuenti

Il governo italiano sta valutando nuove opportunità per alleviare il peso fiscale dei contribuenti con la possibile introduzione della Rottamazione Quinquies 2025. Questa misura, ancora in fase di definizione, potrebbe rappresentare un’opportunità significativa per chi desidera regolarizzare le proprie cartelle esattoriali e ottenere un respiro economico. Scopriamo insieme come questa iniziativa potrebbe cambiare il panorama fiscale nel prossimo anno.

Il governo italiano sta seriamente considerando l’introduzione di una nuova Rottamazione Quinquies delle cartelle esattoriali, una misura che potrebbe offrire un respiro a milioni di contribuenti. Il viceministro all’Economia e alle Finanze, Maurizio Leo, ha confermato che questa “pace fiscale” non è in contrasto con il taglio dell’IRPEF e che entrambe le iniziative potrebbero trovare . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

