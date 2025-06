Rossi | Yildiz il mio preferito della Juve a Vlahovic dò un consiglio Il calcio in America è in crescita ora serve una cosa

Giuseppe Rossi, ex attaccante della Juve e grande tifoso del calcio americano in forte crescita, si lascia andare a riflessioni preziose in vista dell’esordio della Juventus nel Mondiale per Club negli Stati Uniti. Tra i mille consigli, Rossi sottolinea l’importanza di trovare profili unici e funzionali, come lui stesso, e invita il club a puntare su elementi in grado di fare la differenza. Ora più che mai, serve una strategia vincente per conquistare il mondo.

Le parole di Giuseppe Rossi, ex attaccante, in vista dell'esordio della Juve nel Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti Giuseppe Rossi ha parlato a Tuttosport del Mondiale per Club e della rosa della Juve. YILDIZ – «A essere sincero, faccio proprio fatica a trovare profili simili a me, giocatori bassi di statura, rapidi e .

