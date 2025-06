Romano rivela | Il Galatasaray incontrerà l’agente di Calhanoglu

Fabrizio Romano svela un importante dettaglio: il Galatasaray incontrerà l'agente di Calhanoglu, alimentando le voci di un possibile trasferimento. Il futuro del centrocampista turco all’Inter sembra sempre più incerto, mentre il club turco accelera per assicurarsi il suo talento. Resterà solo una questione di tempo prima che si concretizzino le trattative? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti esclusivi.

Romano, il giornalista ha analizzato le voci riguardanti il futuro di Hakan Calhanoglu: le sue dichiarazioni. Le speculazioni sul futuro di Hakan Calhanoglu si intensificano, suggerendo la possibilità che il centrocampista possa realmente lasciare l ‘Inter in questa finestra di mercato. Il Galatasaray si sta muovendo con decisione per assicurarsi il talento turco. Il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha confermato che il club di Istanbul è in procinto di manifestare il suo interesse, programmando un incontro con l’agente di Calhanoglu, Stipic, nei prossimi giorni. Tuttavia, il successo della trattativa dipenderà dalle richieste economiche formulate dall’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Romano rivela: «Il Galatasaray incontrerà l’agente di Calhanoglu»

In questa notizia si parla di: calhanoglu - galatasaray - romano - rivela

Calhanoglu Galatasaray, offerta ufficiale all’Inter? 40 milioni sul piatto, lo scenario - Il Galatasaray non si ferma e sognano in grande: dopo aver portato Leroy Sané, sono pronti a lanciare un’offerta ufficiale da 40 milioni di euro all’Inter per Hakan Calhanoglu.

"Conte ha scelto Gyokeres, De Laurentiis e Manna proveranno ad accontentarlo. Il Napoli spinge" Lo rivela Fabrizio Romano nel podcast internazionale Talking About Football. L’attaccante dello Sporting Lisbona è in cima alla lista di Antonio Conte. Op Vai su Facebook

Calhanoglu: “Io al Galatasaray? Se siete d’accordo con l’Inter, per me va bene”; CALCIOMERCATO - De Bruyne è un nuovo giocatore del Napoli. Il Bologna vuole chiudere per Dzeko. Il....

Calhanoglu può lasciare l'Inter, clamoroso indizio del padre sui social - Il papà di Hakan Calhanoglu ha pubblicato un inaspettato messaggio su Instagram che alimenta le voci sull'addio del centrocampista. Da msn.com