Romano Prodi critica l' Europa | assente nella mediazione delle crisi internazionali

Romano Prodi non ha risparmiato critiche all'Europa, accusandola di essere assente nelle crisi internazionali e di mancare di una vera mediazione. La sua voce potente mette in discussione l'efficacia dell'Unione nel fronteggiare sfide globali, sottolineando l'urgenza di agire uniti o rischiare di restare ai margini della storia. Ma quale percorso dobbiamo seguire per rilanciare il ruolo europeo e ritrovare autorevolezza?

"I governi e l'Europa dovrebbero esserci, non abbiamo sentito una parola di mediazione dell'Europa: hanno tentato turchi, sauditi, brasiliani, ma dov'√® l'Europa? Questo √® il vero problema, se non finiamo con l'unanimit√†, se non riprendiamo l'obbligo delle decisioni non andiamo da nessuna parte. Io sono stato a Pechino vi assicuro che la stima di vent'anni fa oggi non c'√® pi√Ļ: o ci mettiamo assieme oppure siamo fuori dalla storia". L'ha detto l'ex premier Romano Prodi salendo a sorpresa sul palco di Repubblica delle idee a Bologna. "Io non sono pi√Ļ un ragazzo, sono uno dei pochi prodotti ante guerra che c'√® qui dentro, ma cose come negli ultimi mesi non le ho mai viste in vita mia, nemmeno la crisi dei missili di Cuba, √® un mondo senza ordine.