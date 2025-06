Romano | Il Napoli su Lookman interesse concreto

Il mercato estivo si infiamma con una novità di grande rilievo: il Napoli sarebbe seriamente interessato ad Ademola Lookman, attualmente in forza all’Atalanta. La voce, confermata da esperti come Fabrizio Romano, si fa sempre più insistente, alimentando l’attesa di una possibile mossa concreta nei prossimi giorni. Un’operazione che potrebbe rivoluzionare le strategie di mercato delle due squadre e regalare nuove emozioni ai tifosi partenopei.

Negli ultimi giorni stanno circolando sempre più con insistenza delle voci di un interesse del Napoli verso il nigeriano Ademola Lookman, il cui cartellino appartiene all’Atalanta. L’interesse sarebbe molto concreto. Ne ha parlato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. Romano ha fatto sapere che a Bergamo si aspettano presto una mossa del . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: romano - interesse - napoli - lookman

