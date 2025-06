Roma tragico incidente | muore l’ex sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet

Un dolore profondo scuote Roma e Guidonia Montecelio: si è spento Michel Barbet, ex sindaco e figura di spicco del Movimento 5 Stelle, vittima di un tragico incidente stradale. La sua perdita lascia un vuoto nel cuore della comunità, che piange un leader stimato e amato. La notizia ha suscitato commozione e riflessioni sulla sicurezza stradale. Continua a seguirci per gli aggiornamenti su questa dolorosa vicenda.

Lutto nel mondo politico per la scomparsa dell'esponente del Movimento 5 Stelle. Michel Barbet, ex sindaco di Guidonia Montecelio, (Roma) ha perso la vita in un incidente stradale mentre si trovava alla guida della sua moto. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, sabato 14 giugno, lungo via Polense, al confine tra Roma e Tivoli. Un punto di riferimento per la città. Barbet, figura di rilievo nel Movimento 5 Stelle, aveva guidato il comune di Guidonia Montecelio dal 2017 al 2022, diventando uno dei volti più rappresentativi della scena politica locale. A dare l'annuncio è stato l'attuale sindaco, Mauro Lombardo, che ha ricordato il suo predecessore con parole toccanti: "Ne ricordiamo l'impegno politico, sociale e nell'associazionismo locale e non solo.