Roma Totti | Mancava pochissimo per la firma al Real Madrid ma ho scelto il cuore

indimenticabile, un legame profondo che va oltre il calcio. Quando avevo la possibilità di firmare per il Real Madrid, mancava davvero poco, ma alla fine ho scelto il cuore e la fedeltà alla mia Roma. La passione giallorossa è qualcosa di unico, e per me rappresenta molto più di una carriera: è un pezzo di anima. E questa scelta ha segnato il mio destino, consacrandomi come simbolo di un amore eterno.

Francesco Totti torna a parlare della Roma e della sua carriera. Lo storico ex capitano giallorosso, insieme ad altri personaggi del mondo sportivo, ha preso parte al documentario " Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport ", trasmesso da RAI 2 per celebrare i 100 anni del Corriere dello Sport. Queste le parole di Totti: " Sappiamo tutti che il tifo di Roma è diverso da tutti gli altri tifi d'Italia o d'Europa. L'ho vissuto in modo diverso da tutti gli altri, anche perché mi hanno incoronato qui a Roma. L'ho fatto anche grazie a loro perché mi davano forte aiuto. Durante la mia carriera ho avuto la possibilità di giocare in altre squadre, sia in Italia che all'estero.

