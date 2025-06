Roma sulle fasce via libera di Gasperini | Angelino all’Al Hilal e assalto a De Cuyper

Roma si prepara a una svolta decisiva: Gasperini sulle fasce, Angelino all’Al Hilal e un assalto a De Cuyper. Nella settimana che sta volgendo al termine, il summit tra società e allenatore ha tracciato la strada per rinforzare la rosa e puntare alla Champions. Con pilastri come Svilar, Mancini e N’Dicka già in vista di rinnovi e nuove acquisizioni, la Roma si appresta a scrivere un capitolo importante del suo futuro.

Nella settimana che sta volgendo al termine si è svolto il summit più importante dei prossimi mesi per la Roma, quello in cui società e allenatore si sono messi a tavolino per capire quali sono gli interventi necessari sul mercato per rendere la squadra competitiva per il piazzamento Champions. Gasperini vuole certamente ripartire da alcuni pilastri già presenti in squadra, come un Svilar prossimo al rinnovo, Mancini e N’Dicka in difesa ed un Dybala che lavora senza sosta per tornare al top. Tra questi però, con ogni probabilità, non figurerà un Angelino pronto a salutare la capitale. Da giorni ormai è noto un pressing dell’Al Hilal che si è ben presto trasformato in un’offerta concreta, complice un Theo Hernandez, primo obiettivo del club arabo, che ha categoricamente rifiutato il trasferimento fuori Europa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma sulle fasce, via libera di Gasperini: Angelino all’Al Hilal e assalto a De Cuyper

