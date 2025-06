Roma saluti fascisti al liceo Malpighi dopo l’ultima campanella dell’anno La preside | Abbassato il voto in condotta

La scena al liceo Malpighi di Roma ha scatenato un’ondata di reazioni contrastanti: tra stupore e sdegno, gli studenti hanno scelto un gesto controverso che ha riacceso il dibattito sulla memoria storica e i valori civili. La maggior parte degli adulti e delle autorità scolastiche condannano fermamente l’accaduto, evidenziando l’importanza di promuovere rispetto e consapevolezza in un contesto educativo. È fondamentale riflettere sulle implicazioni di tali comportamenti e sull’importanza di educare alle radici della libertà e della democrazia.

Una trentina di studenti dell’ultimo anno del liceo Malpighi di Roma si sono resi protagonisti di un gesto controverso che ha suscitato forte indignazione all’interno dell’istituto. Lo scorso 6 giugno, i ragazzi si sono radunati nel cortile della scuola, si sono tolti la maglietta e, in posa per una foto di gruppo, hanno eseguito il saluto romano. Alcuni di loro hanno anche esposto uno striscione con scritte in stile fascista. La maggior parte dei partecipanti erano studenti, mentre le poche ragazze presenti non hanno preso parte al gesto. La notizia, accompagnata da una foto dell’accaduto, è stata diffusa oggi da la Repubblica, scatenando immediate reazioni da parte della dirigenza scolastica. 🔗 Leggi su Open.online

