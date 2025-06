Roma | risse minacce aggressioni Commercianti del Pigneto | Siamo in ostaggio delle baby gang

Roma, Pigneto tra tensioni e paura: le baby gang minacciano la serenità dei commercianti, rendendo insicura una delle zone più vive della città. Recenti aggressioni e minacce evidenziano un problema crescente di ordine pubblico che non può essere ignorato. È arrivato il momento di agire per restituire tranquillità e sicurezza a chi lavora e vive qui. La città deve risposte decise: il nostro quartiere merita rispetto e protezione.

''hanno aggredito il titolare dell' enoteca in via Ascoli Piceno, non si può più vivere così. Vengono qui attrezzati di coltelli, cacciaviti e manganelli''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it