Roma Rinascimento | caccia alle streghe magia medicina alternativa culti

Nel cuore del Rinascimento romano, un'epoca di grande innovazione e mistero, si cela anche il sanguinoso capitolo delle cacce alle streghe. Tra magie, medicine alternative e culti occulti, la vicenda di Bellezza Orsini emerge come un ricordo inquietante di un passato in cui il sospetto e la paura alimentavano processi oscuri. Esploriamo insieme questa affascinante e terribile pagina della storia, dove scienza e superstizione si intrecciarono in un intricato arazzo di credenze e persecuzioni.

Nel 1528 una donna, Bellezza Orsini, fu processata per stregoneria nella Rocca di Fiano Romano. La comunitĂ in cui viveva, quella di Filacciano, la accusava di aver ucciso o fatto

Storia. La caccia alle streghe? È figlia del Rinascimento

quella appunto dell'epoca della vera e propria "caccia alle streghe".