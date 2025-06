Roma Pride 2025 in 200mila alla sfilata arcobaleno

Il Roma Pride 2025 ha conquistato ancora una volta il cuore della città, con oltre 200.000 partecipanti che hanno invaso le strade storiche tra Colosseo e Fori Imperiali, sfidando il caldo estivo. Sotto il tema “Fuorilegge”, ispirato dall’inno di Rose Villain, la manifestazione si è fatta portavoce di diritti, pace e libertà. Un esempio di coraggio e unità che rafforza il messaggio: i diritti LGBTQIA+ sono un valore innegabile e imprescindibile per una società più giusta.

Sabato 14 giugno migliaia di persone hanno invaso il centro di Roma per il Pride 2025, sfidando il caldo e sfilando tra Colosseo e Fori Imperiali. Il tema scelto, “Fuorilegge”, richiama l’inno della cantante Rose Villain, madrina dell’evento. In piazza anche striscioni per la pace a Gaza e contro il fascismo. I diritti LGBTQIA+ restano al centro dello scontro politico. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma Pride 2025, in 200mila alla sfilata arcobaleno

In questa notizia si parla di: roma - pride - 200mila - sfilata

“Ora anche in Italia le aziende sono più caute sugli sponsor ai Pride”: l’allarme degli organizzatori di Milano e Roma - In Italia, un crescente numero di aziende sta mostrando cautela nel sostenere i Pride, allarmando gli organizzatori di Milano e Roma.

"Roma Pride 2025, in 200mila alla sfilata arcobaleno. Un minuto di silenzio per Gaza." https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/14/diretta/roma_pride_2025_oggi_rose_villain-424669123/#:~:text=Roma%20Pride%202025%2C%20in%20200mila%20alla% Vai su X

Roma Pride 2025, in 200mila alla sfilata arcobaleno. Un minuto di silenzio per Gaza. La diretta; Lovaglio (Mps) sull’offerta di Mediobanca a Banca Generali; Frecce Tricolori e Red Arrows sfilano a Roma per la visita dei reali inglesi.

In migliaia al Roma Pride: “Slogan Fuorilegge? È la realtà del paese”. Luxuria: “Meloni amica di chi fa politiche transfobiche” - In migliaia hanno sfilato a Roma al grido di "Fuorilegge": "Non è solo uno slogan ma la realtà di questo paese" ... Secondo ilfattoquotidiano.it