Roma Pigneto preda delle baby gang I commercianti | Siamo in ostaggio

Nel cuore del Pigneto, un quartiere storicamente vibrante di Roma, la serenità è messa a dura prova. Risse, minacce e incursioni nei locali stanno trasformando questa zona in un vero campo di battaglia, dove i commercianti si sentono letteralmente “in ostaggio delle baby gang”. Una situazione che necessita di interventi immediati per ripristinare sicurezza e tranquillità, perché nessuno dovrebbe vivere con la paura nel proprio quartiere.

