Roma Pigneto preda delle baby gang I commercianti | Siamo in ostaggio – Video

Il quartiere Pigneto di Roma sta vivendo momenti di grande tensione, tra risse e minacce che mettono a rischio la sicurezza di commercianti e residenti. Le baby gang, composte da giovanissimi, sono diventate una presenza costante e minacciosa, lasciando gli operatori locali in uno stato di allarme crescente. Una situazione che richiede interventi immediati per ripristinare ordine e tranquillitĂ nel cuore pulsante della cittĂ eterna.

(Adnkronos) – Risse e minacce, aggressioni, incursioni nei locali. Situazione fuori controllo al Pigneto dove commercianti e ristoratori denunciano all’Adnkronos di essere letteralmente “in ostaggio delle baby gang”. Giovani, anzi giovanissimi, in molti evidentemente minorenni, arrivano in gruppi, si danno appuntamento davanti a un paio di locali di via Ascoli Piceno dove possono comprare tranquillamente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com