Roma per la linea verde Kevin Pasalic nel mirino | sfida al Milan

Roma si prepara a una sfida calda e strategica sul mercato, con Kevin Pasalic nel mirino. La squadra giallorossa, guidata da Gasperini, punta a rinforzarsi per riconquistare la vetta e conquistare la tanto desiderata Champions League, assente ormai da sei anni. Il direttore si trova di fronte a scelte cruciali, tra sogni e realtà , per rafforzare ogni reparto. La finestra di mercato si prospetta infuocata e ricca di sorprese.

Il caldo incombe e la Roma inizia ad addentrarsi in una sessione di calciomercato sempre più delicata. L’obiettivo dei giallorossi è quello di costruire una rosa quanto più fornita possibile, per strappare il pass per la Champions League che manca da 6 anni. Il neo tecnico Gian Piero Gasperini avrebbe chiesto rassicurazioni alla dirigenza, perché per poter competere ad alti livelli serve ampia scelta in ogni reparto. Il focus del direttore tecnico Florent Ghisolfi andrebbe alla retroguardia, che perderà alcuni elementi come Mats Hummels e Victor Nelsson. Oltre al profilo di Jhon Lucumì, i capitolini avrebbero messo nel mirino una giovane promessa, che si sarebbe meritata il grande salto nella sua carriera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it