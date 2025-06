Roma Paixao prima scelta di Gasperini | l’alternativa beffa la Fiorentina

Roma sogna la prima scelta di Gasperini: una mossa che potrebbe cambiare le sorti del mercato giallorosso. Con Artem Dovbyk ancora sul tavolo, la società si concentra su un attaccante che possa interpretare al meglio il calcio offensivo dell’allenatore. Le strade verso Lorenzo Lucca e Gianluca Scamacca si fanno sempre più tortuose, lasciando aperte nuove opportunità . La strategia romanista si prepara a sorprendere gli appassionati: il futuro è ancora tutto da scrivere.

Con il futuro di Artem Dovbyk ancora da definire, la Roma si muove decisa sul mercato alla ricerca di un attaccante centrale in grado di interpretare al meglio il calcio offensivo di Gian Piero Gasperini. Le piste che portano a Lorenzo Lucca e Gianluca Scamacca sembrano complicarsi: il primo è ormai vicino al Napoli, il secondo non convince del tutto a causa dei problemi fisici che ne hanno frenato l'esplosione definitiva. Intanto, il responsabile dell'area tecnico Florent Ghisolfi è alla ricerca di un attaccante esterno di piede destro per il 3-4-2-1 di Gasperini e nelle ultime ore stanno tornando di moda profili già seguiti in passato, ma che oggi potrebbero rappresentare delle soluzioni concrete e più sostenibili.

In questa notizia si parla di: roma - gasperini - paixao - prima

