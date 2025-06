Roma neonata e madre morte a Villa Pamphili | Rexal Ford con la bimba in braccio pochi giorni prima

Una tragedia sconvolge Roma: poco prima del ritrovamento dei corpi di una madre e della sua neonata a Villa Pamphili, Rexal Ford è stato immortalato con la bimba in braccio, suscitando domande e inquietudine. Lo scatto, diffuso dalla trasmissione "Chi l'ha visto?", aggiunge un ulteriore tassello a un caso ancora avvolto nel mistero. La vicenda continua a far riflettere sulla fragilità e le ombre che si celano dietro una storia tanto drammatica.

Rexal Ford era stato fotografato con la bambina in braccio il 5 giugno due giorni prima del ritrovamento dei corpi. A diffondere lo scatto che ritrae l'uomo in pantaloncini, maglietta e cappellino con la bimba di pochi mesi che indossa un vestitino rosa, è stata la trasmissione "Chi l'ha visto?" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Roma, neonata e madre morte a Villa Pamphili: Rexal Ford con la bimba in braccio pochi giorni prima

In questa notizia si parla di: rexal - ford - bimba - braccio

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

Rexal Ford, il 46enne americano fermato ieri in Grecia per l'omicidio della bimba di pochi mesi trovata morta sabato scorso a Villa Pamphili e soppressione del cadavere della madre della piccola, è stato fotografato con la bambina in braccio il 5 giugno due Vai su Facebook

Rexal Ford, il 46enne americano fermato ieri in Grecia per l'omicidio della bimba di pochi mesi trovata morta sabato scorso a Villa Pamphili e soppressione del cadavere della madre della piccola, è stato fotografato con la bambina in braccio il 5 giugno due - X Vai su X

Villa Pamphili, Rexal Ford con la bimba in braccio il 5 giugno e il suo arresto in Grecia; Nuova foto di Rexal Ford, il killer di Villa Pamphili: in braccio la bambina poi uccisa con l'abitino rosa ritrovato in un cestino; Villa Pamphili, Rexal Ford con la bimba in braccio il 5 giugno: la foto di 'Chi l'ha visto' -.

Villa Pamphili, Rexal Ford con la bimba in braccio il 5 giugno: la foto di ‘Chi l’ha visto’ - ’ ha diffuso una fotografia che mostrerebbe Rexal Ford, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili e fermato in Grecia, con in braccio la bimba poi trovata morta solo pochi giorni ... msn.com scrive