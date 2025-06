Roma Lucumì chiodo fisso | Baldanzi la chiave dell’affare

L’estate si fa sempre più calda, e per la Roma ogni mossa di mercato diventa fondamentale. La squadra giallorossa mira a rinforzarsi in ogni reparto, puntando a competere su tutti i fronti. Con Ghisolfi che siede ai tavoli giusti, il club cerca la chiave dell’affare per consolidare il progetto. Ma quali novità ci riserverà il calciomercato? Scopriamolo insieme.

L’estate sta entrando sempre più nel vivo e per la Roma è tempo di focalizzarsi su un calciomercato da non sbagliare. I giallorossi sono consapevoli di dover costruire una rosa ben fornita in ogni reparto, per poter competere sia in Serie A che in Europa League. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi starebbe sedendo a più tavoli, per puntellare l’organico in ogni sfaccettatura. Oltre ad una doppia idea dall’Empoli, il dirigente francese si starebbe focalizzando sul reparto arretrato, che ha perso qualche elemento. Mats Hummels si è ritirato e Victor Nelsson è tornato al Galatasaray. Servirà, quindi, almeno una riserva per il pacchetto difensivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it