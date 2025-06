Roma invasa dalle blatte volanti | l’ondata di caldo scatena l’incubo degli scarafaggi americani

Roma è invasa dalle blatte volanti, un'odissea che il caldo torrido ha scatenato in tutta la città. Quartieri come Monte Mario, Torpignattara e Ostia si stanno confrontando con un vero e proprio esercito di scarafaggi americani. La situazione è diventata insostenibile, e i cittadini si chiedono come liberarsi da questa invasione. È arrivato il momento di agire, perché Roma merita di tornare a respirare senza paura.

Roma sta affrontando una vera e propria invasione di blatte volanti, una conseguenza diretta del caldo intenso che ha colpito la Capitale nelle ultime settimane. Le segnalazioni arrivano da diversi quartieri, da Monte Mario a Torpignattara, passando per Ostia, Boccea, Aurelio e perfino il litorale di Fiumicino. I cittadini romani si trovano a convivere con la Periplaneta americana, meglio nota come blatta americana: uno degli scarafaggi più grandi e veloci, capace anche di volare per lunghi tratti. La diffusione dell’insetto, immortalato in un video pubblicato dalla pagina Instagram Welcome to Favelas mentre si arrampica su un muro in via Pietro Rovetti, è stata confermata anche dallo zoologo romano Andrea Lunerti, esperto in interventi di disinfestazione. 🔗 Leggi su Funweek.it