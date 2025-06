Roma il trionfo Chingalan fa impazzire il pubblico Triay nuova numero 1

Roma si infiamma con il trionfo di Chingalan, che conquista il cuore del pubblico, mentre Triay si conferma la nuova numero 1. Premier Padel nella Capitale: Chingotto e Galan dominano in finale, superando Coello e Tapia in due set. Gemma, con una vittoria strategica contro Josemaria e Sanchez, sorpassa Brea in classifica, regalando emozioni e spettacolo a tutto il mondo del padel. Un evento da ricordare per gli appassionati italiani!

© Gazzetta.it - Roma, il trionfo Chingalan fa impazzire il pubblico. Triay nuova numero 1

