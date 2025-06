Roma albero cade sulla Circonvallazione Appia | distrutta un’auto

Una notte movimentata sulla Circonvallazione Appia: un enorme albero è crollato nell’area dell’Alberone, distruggendo una Fiat 600 parcheggiata e bloccando il traffico per ore. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Un episodio che ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e che richiede attenzione costante. La sicurezza dei cittadini resta una priorità assoluta, e interventi tempestivi sono fondamentali per prevenire futuri incidenti.

Un grosso albero è caduto la notte scorsa sulla Circonvallazione Appia, nella zona dell'Alberone. La pianta è venuta giù distruggendo una Fiat 600 parcheggiata lungo la strada. Fortunatamente la caduta dell'albero non ha causato feriti. Nel tratto di strada interessato dal cedimento il traffico è stato bloccato per alcune ore.

In questa notizia si parla di: albero - circonvallazione - appia - roma

