Roma a passo di tango Soulé punto fermo | con Gasperini la consacrazione

allenatori italiani, capace di trasformare le squadre e di elevare il livello del gioco. Con la sua esperienza e la capacità di plasmare un progetto vincente, la Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo. È il momento di credere nelle potenzialità di questa squadra, perché il futuro giallorosso dipende anche da scelte come questa. La sfida è aperta: sarà l’anno della svolta?

La stagione è passata in archivio e per la Roma è tempo di concentrarsi su un'estate cruciale, sotto ogni aspetto. Già, perché oltre al calciomercato i giallorossi dovrebbero delineare il progetto della prossima annata, in cui l'obiettivo principale sembrerebbe essere la qualificazione alla prossima Champions League. Per questo motivo, la dirigenza ha voluto puntare su un Gian Piero Gasperini che ha dato prova di essere uno dei migliori allenatori degli ultimi anni, grazie agli ottimi risultati messi a referto con l'Atalanta. Il coach di Grugliasco avrebbe bisogno di rassicurazioni in entrata e, al tempo stesso, dovrebbe scegliere i punti fermi del suo scacchiere.

