Roma a destra obiettivo Zortea | non solo Saud a fargli spazio

Roma pronta a spingere sull’acceleratore del calciomercato: obiettivo Zortea per rafforzare la destra, ma non solo. I giallorossi sono determinati a costruire una rosa all’altezza delle sfide nazionali e continentali, con Gasperini che si prepara ad entrare ufficialmente in scena. La campagna acquisti si fa sempre più intensa e strategica: il futuro della Roma potrebbe dipendere anche da queste scelte cruciali...

Il calciomercato sta entrando nella sua prima fase calda, con la Roma che non vuole farsi cogliere impreparata. I giallorossi sono consapevoli di dover costruire una rosa di alto livello, per poter competere tra Italia ed Europa. Il primo tassello della nuova era è stato inserito, con Gian Piero Gasperini che verrà presentato alla stampa nella giornata di martedì. Il coach di Grugliasco avrebbe bisogno di rassicurazioni in entrata, di acquisti in grado di fare la differenza da subito. Il focus del direttore tecnico Florent Ghisolfi andrebbe alle corsie esterne, più nello specifico quella destra.

