Roberta Bruzzone su Rai 2 | anticipazioni e casi di Nella mente di Narciso

Roberta Bruzzone torna su Rai 2 con "Nella mente di Narciso", una stagione ricca di crimini avvincenti e analisi psicologiche profonde. La celebre criminologa guida gli spettatori in un viaggio tra casi reali e misteri irrisolti, offrendo insight unici sulla psiche degli autori. Un appuntamento imperdibile per chi ama il crime e la psicologia, che promette di svelare i segreti più nascosti dietro le menti criminali. Non mancate!

il ritorno di "nella mente di narciso" su rai 2: una nuova stagione tra crimini e analisi psicologiche. Una delle produzioni più apprezzate nel panorama delle docu-serie crime si prepara a fare il suo debutto sulla televisione nazionale, portando in primo piano i casi di cronaca più eclatanti e le analisi approfondite della psiche degli autori. La trasmissione, condotta da una figura di spicco nel settore della criminologia, si distingue per l'approccio innovativo nel raccontare i delitti più sconvolgenti attraverso uno sguardo psicologico dettagliato. la diffusione della serie e il successo su raiplay.

Nella mente di Narciso, dal 21 giugno su Rai2 in seconda serata.

Nella mente di Narciso: la nuova docu-serie di RaiPlay con Roberta Bruzzone - Analizzando quattro famosi casi di cronaca che hanno scosso l'opinione pubblica, Nella mente di Narciso