RivieraBanca sfiora la Serie A | sconfitta da Cantù nei playoff

lontano orizzonte del massimo campionato italiano, che RivieraBanca ha dimostrato di essere una vera protagonista del panorama cestistico nazionale. Nonostante la sconfitta nei playoff contro Cantù, la squadra ha saputo lasciare il segno con determinazione e passione, facendo sognare i propri tifosi e riproponendosi come un punto di riferimento. Quando tutte le altre erano in vacanza, Rbr era lì a lottare per un obiettivo concreto, alimentando la speranza di un futuro ancora più brillante.

RivieraBanca esce col cappotto dalla finale playoff con Cantù dopo essere arrivata seconda in campionato alle spalle di Udine. A un soffio dalla Serie A, sia per quanto riguarda il posizionamento di regular season e sia per il fatto di aver accarezzato il sogno fino all’ultima sfida di postseason. Quando tutte le altre erano in vacanza, Rbr era lì a lottare per un obiettivo concreto. Vien da dire, lanciando per un attimo lo sguardo verso il 2025-2026, che per mantenere il livello e continuare a lottare per lo stesso tipo di obiettivi serva poco, solo qualche accorgimento in più nel roster. In fondo questo gruppo ha dimostrato di valere la vetta, anche se in estate era accreditato della quarta, quinta o sesta posizione, più che della prima o della seconda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net