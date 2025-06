Ritorno a Las Sabinas anticipazioni dal 16 al 20 giugno 2025 | Esther non vuole avere un bambino da Miguel

Le emozioni si intensificano a Las Sabinas: nelle prossime puntate, Esther e Miguel affrontano la loro prima crisi da novelli sposi. Dopo il romantico viaggio a New York, Esther confessa di non voler avere un bambino per ora, lasciando il marito sorpreso e spaesato. Cosa riserverà il futuro a questa coppia? Scopriamo insieme gli sviluppi di questa tumultuosa storia d’amore, che promette colpi di scena e momenti di grande intensità.

Prima crisi da novelli sposi per Esther e Miguel nelle prossime puntate di Ritorno a Las Sabinas. In seguito al ritorno dalla luna di miele a New York, la donna svela infatti al marito che per ora non vuole avere un bambino da lui. La decisione finisce dunque per spiazzare Miguel. Maggiori info nelle anticipazioni che seguono. Ritorno a Las Sabinas è in onda questa settimana dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai 1 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Ritorno a Las Sabinas: anticipazioni da lunedì 16 a venerdì 20 giugno 2025. Lunedì 16 giugno 2025: Miguel e Esther si preparano a partire per New York.