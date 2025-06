Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 16 giugno | Gracia riceve una telefonata che cambia tutto

Preparati a un nuovo emozionante episodio di "Ritorno a Las Sabinas" in onda domani alle 16:00 su Rai 1. Gracia riceverà una telefonata che cambierà tutto, mentre Lucas si scontrerà con Nico e Anton continuerà a creare problemi da lontano. La soap spagnola ti terrà con il fiato sospeso, rivelando segreti e colpi di scena. Non perdere l’appuntamento: la suspense è garantita!

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Lucas si scontra duramente con Nico, fidanzato di LucĂ­a mentre Anton, continua a causarle problemi anche da lontano. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Con la complicitĂ di Tomás, Paca porta avanti il suo ambizioso piano per il controllo delle terre di Mantera. Nell'episodio precedente Miguel ed Esther prendono una decisione improvvisa che spiazza tutti: si recano in Comune e si sposano in gran segreto, senza informare nemmeno le loro madri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it