L’attesa è finita: l’edizione 2025 di NJPW Dominion, svoltasi all’Osaka-Jo Hall, ha regalato emozioni intense e battaglie epiche. Dai duelli spettacolari alle difese titolate, ogni momento ha confermato perché questa manifestazione sia un punto di riferimento nel mondo del wrestling giapponese. Scopriamo ora i risultati che hanno scritto una nuova pagina di storia nella gloriosa tradizione NJPW. Ecco cosa è successo sul ring!

Nella giornata odierna si è svolta, presso l’Osaka-Jo Hall di Osaka, Giappone, l’edizione 2025 di NJPW Dominion. Ecco i risultati dell’evento che ha visto nella card diverse difese titolate. NJPW Dominion 2025.. Katsuya Murashima & Shoma Kato battono Daiki Nagai & Masatora Yasuda (8:15). House Of Torture (Don Fale, Ren Narita, SANADA & Yujiro Takahashi) batte BULLET CLUB War Dogs (Chase Owens, Clark Connors, Drilla Moloney, Taiji Ishimori) (6:44). TMDK (Ryohei Oiwa & Zack Sabre Jr.) battono El Phantasmo & Shota Umino wJado (11:23). Hiroshi Tanahashi batte Yuya Uemura (9:30). IWGP JUNIOR HEAVYWEIGHT TAG TEAM TITLE House Of Torture (DOUKI & SHO) battono Master Wato & YOH (c) (10:52) CAMBIO DI TITOLO!!. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - RISULTATI: NJPW Dominion 2025

