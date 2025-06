Risultati Mondiale per Club LIVE | la competizione inizia con il pareggio dell’Inter Miami il percorso della Juve

Il Mondiale per Club è entrato nel vivo, accendendo l’entusiasmo dei tifosi di tutto il mondo. La competizione, aperta con il pareggio dell’Inter Miami, prosegue tra sfide appassionanti e sorprese. La Juventus, protagonista nel girone G, punta a raggiungere traguardi prestigiosi. Scopri gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati e il percorso delle squadre, tutte da vivere questa stagione. Restate con noi per non perdere nessun dettaglio!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) Domenica 15 giugno, ore 21.00 – PSG vs Atletico Madrid (Gruppo B) Lunedì 16 giugno, ore 00. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: la competizione inizia con il pareggio dell’Inter Miami, il percorso della Juve

