Risultati Mondiale per Club LIVE | il Bayern Monaco travolge l’Auckland City Psg che cale il poker contro l’Atletico Madrid

Il Mondiale per Club entra nel vivo con risultati spettacolari e sorprese emozionanti! Il Bayern Monaco schianta l’Auckland City, mentre il PSG si scatenata con un poker all’Atletico Madrid. La Juventus, in corsa nel girone G, punta a lasciar il segno in questa competizione mondiale. Scopri gli aggiornamenti live sui match in America e il percorso dei nostri bianconeri verso il trionfo. Non perdere neanche un istante di questa avventura entusiasmante!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 Domenica 15 giugno, ore 21.00 – PSG vs Atletico Madrid (Gruppo B) 4-0 (19? Fabian Ruiz, 45'+1? Vitinha, 87? Mayulu, 90'+7? Lee Kang-In) Lunedì 16 giugno, ore 00.

