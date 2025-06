Risultati Mondiale per Club LIVE | il Bayern Monaco travolge l’Auckland City Psg avanti 2-0 sull’Atletico Madrid

Il Mondiale per Club è entrato nel vivo, regalando emozioni e sorprese straordinarie. Il Bayern Monaco ha schiacciato Auckland City, mentre il PSG si prende una vittoria importante contro l’Atletico Madrid. La Juventus, protagonista nel girone G, affronta questa sfida con determinazione, seguendo da vicino gli aggiornamenti in tempo reale. Scopri tutti i risultati, la classifica aggiornata e il percorso delle squadre in questa emozionante competizione mondiale. Restate con noi per non perdere neanche un’azione!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 Domenica 15 giugno, ore 21.00 – PSG vs Atletico Madrid (Gruppo B) 2-0 LIVE (19? Fabian Ruiz, 45’+1? Vitinha) Lunedì 16 giugno, ore 00. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: il Bayern Monaco travolge l’Auckland City, Psg avanti 2-0 sull’Atletico Madrid

In questa notizia si parla di: mondiale - club - risultati - bayern

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

IL BAYERN MONACO VA IN DOPPIA CIFRA Troppo il dislivello tecnico fra le due squadre: all’esordio nel Mondiale per Club 2025 il Bayern Monaco segna 6 gol ne primo tempo e 4 nel secondo. Nel tabellino contro i neozelandesi dell’Auckland finiscono C Vai su Facebook

Bayern, ci vuole subito il pallottoliere: ne segna 10 ai dilettanti dell'Auckland City!; Bayern Monaco-Auckland City 10-0: diluvio di gol e spettacolo dei tedeschi all'esordio; Bayern Monaco-Auckland City 10-0 al Mondiale per Club 2025: i tedeschi cominciano col botto.

Mondiale per Club - Bayern Monaco senza pietà: 10-0 ai dilettanti dell'Auckland City all'esordio, tripletta per Musiala - I bavaresi iniziano la loro avventura spazzando via i dilettanti neozelandesi dell'Auckland City, sotterrati con un 10- Secondo eurosport.it