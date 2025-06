Risultati Mondiale per Club LIVE | il Bayern Monaco travolge l’Auckland City ora Psg-Atletico

Il Mondiale per Club in America è entrato nel vivo: partite emozionanti, sorprese e tabelle aggiornate. Il Bayern Monaco ha travolto l’Auckland City, lasciando il segno, mentre il PSG si prepara ad affrontare l’Atletico. La Juventus, impegnata nel girone G, punta a fare strada. Restate con noi per gli ultimi aggiornamenti e scoprite come si sta delineando il percorso delle big in questa affascinante competizione mondiale.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 Domenica 15 giugno, ore 21.00 – PSG vs Atletico Madrid (Gruppo B) 0-0 LIVE Lunedì 16 giugno, ore 00. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: il Bayern Monaco travolge l’Auckland City, ora Psg-Atletico

In questa notizia si parla di: mondiale - club - risultati - bayern

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per Club, il risultato del primo tempo del Bayern Monaco contro Auckland non ha nulla da dire. Ma bisogna anche non meravigliarsi di tutto ciò. Risaputo già nel sentire che i giocatori neo zelandesi non sono nemmeno professionisti, ma hanno di me Vai su Facebook

Mondiale per Club: Bayern Monaco a valanga sull'Auckland City. I bavaresi ne fanno 10; Bayern, ci vuole subito il pallottoliere: ne segna 10 ai dilettanti dell'Auckland City!; DIRETTA: Bayern Monaco-Auckland City LIVE! Formazioni, risultati e aggiornamenti sulla prima partita del girone C del Mondiale per Club.

Mondiale per Club - Bayern Monaco senza pietà: 10-0 ai dilettanti dell'Auckland City all'esordio, tripletta per Musiala - I bavaresi iniziano la loro avventura spazzando via i dilettanti neozelandesi dell'Auckland City, sotterrati con un 10- Si legge su eurosport.it