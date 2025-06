Risultati Mondiale per club | Al Ahly-Inter Miami 0-0 all’esordio Ma vincono i due portieri

Il debutto nel nuovo Mondiale per Club FIFA ha regalato emozioni tra talento e suspense, con Inter Miami e Al-Ahly che si sono affrontate senza sbloccare il risultato. Un pareggio a reti inviolate, ma protagonisti indiscussi sono stati i portieri, chiamati a interventi decisivi. La partita ha dimostrato come, spesso, siano le parate a scrivere la differenza tra vittoria e sconfitta, sottolineando che nel calcio, la vera stella può essere anche un numero uno.

protagonisti di grandi interventi. RISULTATI MONDIALE PER CLUB – Il nuovo Mondiale per Club FIFA è partito con uno 0-0 divertente ma senza gol. Nella partita inaugurale, Inter Miami  e Al-Ahly  si sono divise la posta in palio al termine di una gara dai due volti, dominata un tempo per parte. Nonostante le stelle in campo, i veri protagonisti sono stati i portieri, decisivi nel mantenere il risultato in equilibrio fino alla fine. L' Inter farà il suo esordio nella notte tra martedì e mercoledì contro il Monterrey.

