Rissa davanti al supermercato. Tutta colpa di un affare di cuore

dell’ordine sono intervenute prontamente per sedare la colluttazione e garantire la sicurezza dei presenti. L’episodio, che ha scosso la tranquilla mattinata, sembra essere stato scatenato da una lite di natura sentimentale, alimentata forse da gelosie o incomprensioni. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante affrontare con maturità le situazioni di conflitto, evitando che passioni incontrollate degenerino in violenza gratuita.

Non è escluso che la discussione sfociata in rissa tra due persone ieri mattina attorno alle 9 sia nata per una questione sentimentale: all'esterno di un supermercato in via Nino dall'Oro, a Lodi, carabinieri e ambulanza sono dovuti infatti intervenire per un ventisettenne e un quarantasettenne che se le sono date senza esclusione di colpi. Una scena a cui hanno assistito attonite diverse persone che si stavano recando a fare la spesa. Le forze dell'ordine hanno individuato i due contendenti, che hanno rifiutato il ricovero.

rissa violenta a calci e pugni in viale Miramare, all’ingresso del supermercato: terrore tra i passanti. i residenti chiedono più controlli VIDEO all'interno dell'articolo Vai su Facebook

