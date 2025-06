Rissa a colpi di sedie e sgabelli la polizia chiude per 15 giorni un locale di via Garibaldi

Una serata di caos e tensione scuote il cuore di via Garibaldi, dove una rissa sfrenata tra clienti ha coinvolto sedie e sgabelli, portando alla chiusura temporanea di un ristorante. La polizia, intervenuta prontamente, ha deciso di sospendere l’attività per 15 giorni, sottolineando l’importanza di garantire ordine e sicurezza pubblica. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale mantenere un ambiente civile anche nei momenti di festa.

La polizia ha sospeso temporaneamente l’attivitĂ di un ristorante di via Garibaldi per esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento di sospensione ha la durata di 15 giorni ed è stato emesso dal questore. A notificarlo al gestore sono stati i poliziotti del commissariato “Centrale”. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Rissa a colpi di sedie e sgabelli, la polizia chiude per 15 giorni un locale di via Garibaldi

